İlhan Palut: ''Performansımız puan için yeterli değildi''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mondihome Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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İlhan Palut: ''Performansımız puan için yeterli değildi''
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21 Ekim 2023 16:44
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor'a 3-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli değildi." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kritik bir maç olduğunu söyledi.

Zor bir deplasman olduğunu bildiklerini ve rakiplerinin etkili oyuncuları olduğunu belirten Palut, buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

İyi mücadele edemediklerini vurgulayan Palut, "Top ayağımıza geldiği zaman daha efektif kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. 45 dakika, özellikle ilk yarı hiçbir şey yapamadık. 1-0 içeriye geçmemiz bizim adımıza iyi bir skordu, ilk yarı biterken sahadaki oyuna göre." diye konuştu.

İkinci yarıya umutlarını bir şekilde taşıyabildiklerini ve dönem dönem oyuna ortak olduklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Özellikle 2-1 sonrası, ama iki tane son derece gereksiz penaltı golüyle veya birisi karambol, bir tanesi hiç gerek olmayan bir tutup çekme pozisyonu diyeyim, olmaması gereken iki tane pozisyonda penaltıları da rakip kazanınca maçtan puan alma şansımız ortadan kalkmış oldu. Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli değildi. Çalışacağız, daha iyi olacağız, dersler alacağız. Önce daha iyi mücadele edeceğiz, sonra daha efektif olacağız."

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