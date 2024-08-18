Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım, gösterdikleri performansla bu üç puanı hak ettiler" dedi.

İlhan Palut, Adana Demirspor deplasmanının tüm takımlar için deplasman anlamına uygun geçtiğini söyledi.



Maç analizinde rakip defansın arkasına yapacakları koşularla pozisyonlara girebileceklerini saptayıp ona göre hazırlandıklarını aktaran Palut, şunları dile getirdi:



"Maçın ilk yarısı bu opsiyondan çok fazla pozisyon yakaladık. İlk yarı 1-0 bitti. Daha net bir skorla da ilk yarıyı bitirebilirdik ama futbol sadece bir hücum oyunu değil, defansif manada da bu bölümde rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya rakip daha derli toplu başladı. Oyunu bir süre kontrol ettiler. Biz önde baskıdan vazgeçip biraz daha topun arkasında kaldık. Bu negatif yönümüzdü ama ikinci yarının ortasından itibaren tekrar oyuna girdik, pozisyonlar yakalamaya başladık. 2-0'ı bulduk. Ondan sonra rakip biraz demoralize oldu. Biz oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Son dakika penaltı golüyle de karşılaşmayı 2-1 kazandık. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım gösterdikleri performansla bu üç puanı hak ettiler."





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