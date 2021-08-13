İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçın kendileri için hem zor hem de keyifli geçeceğini düşündüğünü bildirdi.



Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Palut, ligdeki ilk maçların zorluğuna dikkati çekti.



Yeni sezonun Konyaspor ve tüm takımlar için güzel geçmesini dileyen Palut, "İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir yıl geçiririz. İlk maçta Sivasspor ile karşılaşacağız. Ligin ilk maçları hem heyecan vericidir hem de zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan sonra lig haftasına girmiş oluyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sivasspor maçının bizim için hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyorum. Çünkü Sivasspor'un, oturmuş kadrosuyla iki sezondur ligde yaptıkları belli. Şu an Avrupa kupası oynuyorlar. Ritimleri de 4 resmi maçla birlikte artmış bir takım." ifadelerini kullandı.



Palut, Sivas'ta iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Bizim de oynamak istediğimiz bir oyun var. Sivas'ta bunu oynamaya çalışacağız. En başta çok iyi mücadele etmemiz gerekir. Güzel mücadele ve istediğimiz oyun ile oradan ayrılmayı hedefliyoruz."



Seyircili maç oynamayı özlediklerini aktaran İlhan Palut, şunları kaydetti:



"Atağa çıkarken taraftarın hareketlenmesini gerçekten özledik. Biz Konyaspor olarak deplasmanda başlayacağız ve bir hafta sonra taraftarımızla buluşacağız. Bence futbolun doğasında olan bir durum, geç de olsa gerçekleşmiş olacak. İnşallah bu pandemi noktasında tekrar geri bir gidiş olmaz ve bugün için yüzde 50 olan seyirci sayısı ilerleyen günlerde yüzde 100'e çıkar. Bu sayede ligimizde daha keyifli maçlar oynanır. Onların desteğini her zaman bekliyoruz. Takıma güvenmelerini istiyoruz. Biz de inşallah sahada göstereceğimiz mücadele ve alacağımız güzel sonuçlar ile onları mutlu ederiz."



