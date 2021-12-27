İlhan Palut: "Konyaspor için fırsat sezonu"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Konyaspor için fırsat sezonu'
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27 Aralık 2021 22:45
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ligde ikinci olmaları hakkında konuşan İlhan Palut "Kişisel başarılar insanı mutlu ediyor. Konyaspor'da en çok puan teknik adam olmam, önemli bir istatistik. Daha önemlisi takımın sıralamadaki yeri. İyi başladık sonunu da getirmeliyiz. Mücadeleyi sürdürmeliyiz. 19 maç daha oynayacağız. Futbolda dengeler çabuk değişebilir. Ciddiyetimizi korumalıyız. Bazen fırsat sezonları vardır. Bu sezonu Konyaspor için fırsat sezonu olarak değerlendiriyorum. İnşallah sürdürürüz." dedi.

Henüz bir şey başarmadıklarını vurgulayan İlhan Palut "Henüz bir şey başarmadık, başarmak için güzel adımlar atıyoruz. Takımdaki inanç çok önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Takımdan bir şey sitediğimde, ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Futbolcular da benim taktik isteklerime inanıyor. Oyuncularla iyi bir köprü kurduk. Çok şükür ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik." ifadelerini kullandı.


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