İlhan Palut: 'Hadziahmetovic, Beşiktaş'a dönecek'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kasımpaşa maçının ardından açıklamada bulunan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek." ifadelerini kullandı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Kasımpaşa maçının ardından açıklamada bulunan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek." ifadelerini kullandı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.