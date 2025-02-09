İlhan Palut: "Hadziahmetovic, Beşiktaş'a dönecek"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.

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İlhan Palut: 'Hadziahmetovic, Beşiktaş'a dönecek'
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09 Şubat 2025 16:17
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.

Kasımpaşa maçının ardından açıklamada bulunan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ

Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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