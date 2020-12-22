İlhan Palut: "Guilherme'nin transfer endişeleri var"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Guilherme'nin Çin'e transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com
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İlhan Palut: 'Guilherme'nin transfer endişeleri var'
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22 Aralık 2020 18:43
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin Çin'e transferi nedeniyle Galatasaray maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Oyuncunun motivasyonunun düşük olduğunu söyleyen Palut, "Guilherme geldi. Yurtdışına transferiyle alakalı bir takım gelişmeler var. Oyuncu da bunu istiyor herhalde. Konsantrasyonunu yeterli görmedik. Bir takım endişeleri olabilir transfer öncesinde. Biz getirmemeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.



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