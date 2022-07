İlhan Palut: 'Gruplara kalacağız'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bate Borisov'u eledikleri maçın ardından konuştu.



İlhan Palut yaptığı açıklamada, "Maçın başında konuşmuştuk. Oyun başlar başlamaz oyuncularımda ciddiyeti gördüm. Yine oyuna hakim olduk. Çok fazla atak denemesi yaptık. Rakip ilk yarı birkaç pozisyon buldu. Ama ilk yarıdaki tempomuzla turu aldık. İkinci yarı kontrollü oynadık ve rahat bir tempoda maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Rakibimizi bekleyip diğer turun hazırlıklarını yapacağız." dedi.



"TEK NEGATİF ŞEY KIRMIZI KART"



Maçın tek negatif olayının gördükleri kırmızı kart olduğunu dile getiren Palut, "Tek negatif şey gördüğümüz kırmızı karttı. Seyircilere teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Onları mutlu bir şekilde evlerine gönderdiğimizi düşünüyorum. Her oyuncunun özelliği farklı. Adil Demirbağ, Cebrail, ve Rahmanovic iyi oynayan oyuncularımızdı. Genel manada sıkıntı yaşamadık ve rahatlıkla turu geçtik." ifadelerini kullandı.



Ligin önemine vurgu yapan genç teknik adam, "Lig son derece önemli. Ligdeki her maçın 3 puanına talibiz. Oyuncu kullanım sayılarımızı artırıyoruz. Her oyuncumuzu kullanmak istiyoruz. Lig çok önemli oraya da iyi başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"



Avrupa'da gruplara kalmak istediklerini belirten Palut, "Bir oyun idealimiz var ve oyuncularımız bunu her maç deniyor. Gelişimin ucu açık. Avrupa'da gruplara kalmak istiyoruz. İlk aşamada hedefimiz gruplara kalmak." şeklinde konuştu.



VADUZ İÇİN GÖRÜŞ



Son olarak 3.ön elemede karşılaştıkları rakibi Vaduz'u değerlendiren İlhan Palut, "İlk maçlarının ilk yarısını seyrettim. İyi mücadele edeceğiz. Turu geçmek istiyoruz. Vaduz'a büyük saygı duyacağız. İyi bir performansla play-off'a katılacağız." diyerek sözlerini noktaladı.





