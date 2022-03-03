İlhan Palut: "Galatasaray'a yenilme lüksümüz yok"

İH Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı için oyuncularına "Kaybetme lüksümüz yok" dedi.

, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Galatasaray'a yenilme lüksümüz yok'
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03 Mart 2022 13:35
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesi oyuncularını uyardı.

Konya Postası'nda yer alan habere göre; Genç teknik adam, çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray sınavı için, "Mutlaka kazanmalıyız. Galatasaray maçını kaybetme lüksümüz yok. Size güveniyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor'da, Galatasaray maçının hazırlıkları devam edecek.

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