Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Mağlubiyet sonrası konuşan İlhan Palut "Oyun stratejisi olarak ilk yarıda rakibi sahamızda bekleyip kazanacağımız toplar ile boşluklar yakalayarak bunları değerlendirmek istiyorduk. Baktığımız zaman bu stratejiyi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık bunun üstüne iki tane de basit gol yedik. Bizim için kötü bir 45 dakikaydı." dedi.



İlhan Palut ayrıca "İkinci yarıda takımımız kendi karakterini sahaya koymaya başladı. Rakip yarı sahada daha çok görünen, net pozisyonlara giren bir Göztepe vardı sahada fakat bunların sadece birinde gol bulabildik. İkinci yarıdaki oyunumuza baktığımız zaman buradan en azından beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." diye konuştu.



