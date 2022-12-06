İlhan Palut, Dünya Kupası favorisini açıkladı!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, TRT Spor'da dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Dünya Kupası'nadaki favorisinden bahseden Palut, "Dünya Kupası genel olarak takip etmeye çalışıyorum. Çok spesisik farklılıklar görmedim. Zaten Avrupa futboluna az çok hakimiz. Orta ve uzun periyotta özellikleri kalite ile birleştiren takımlar sonuca ulaşıyor. Diğer turnuvalara göre daha inatla mücadele eden takımların olması lig arasında başlamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.



Fransa'yı favori olarak gördüğünü anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Fransa, Brezilya, turnuvadan önce beklediğimden daha iyi bulduğum İspanya ve İngiltere iyi bulduğum takımlar. Turnuva başlamadan önce favorim Fransa'ydı ama İspanya'yı da şimdi çok beğendim. Nereye kadar giderler bilmiyorum ama onları da beğeniyorum. Fransa'yı net favori olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.



Takımın genel durumundan bahseden başarılı çalıştırıcı, "Kampa ayın 3'ünde geldik. Ülkemizde çok iyi tesisler mevcut. Avrupa'nın çoğu yerinde kıyaslanamayacak kadar iyi durumdayız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Calvo'ya izin verdik. Diouf'un bir sakatlığı vardı. O da bu hafta katılacak aramıza. Muhammed Demir sakatlığını atlattı ve aramıza katıldı. Endri de birkaç güne aramıza katılacak." dedi.



Konyaspor olarak hedeflerinden bahseden İlhan Palut, "Bu senenin ilk periyodu bizim adımıza kabul edilebilir bir yerde sonuçlandı. Takım savunması adına iyi bir performans gösterdik. İstatistikler de görmek istediğimiz istatistikler. Son dönemde hücum anlamında biraz zorluk yaşadık. Bunda sakatlıklar ve eksik oyuncuların da etkisi olmuştur. Ligin ikinci periyodunda seyredenlere daha keyif veren bir Konyaspor izletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Palut, "Avrupa Kupası'nda elenmemiz hiç iyi olmadı. Pişmanlığım var. Vaduz'a elenen bir Konyaspor teknik direktörü olarak bir yere sığınmayı, bahane bulmayı doğru olmuyor. Geçmemiz gereken bir turdu ama başaramadık. Keşke 2. maçı deplasmanda Vaduz'un Stadı'nda oynasaydık. Fiziki şartlardan dolayı iki maçı da deplasmanda oynamak isterdim. Arada ne kadar plan, kalite ve organizasyon farkı olsa da bunları eşitleyecek bir ortam ile karşılaştık. Buna rağmen elenmememiz gerekirdi." dedi.



TRANSFER CEVABI



İlhan Palut son olarak, "Transfer planımız yok. bazen transfer döneminde politik konuşuruz. Ama böyle bir çalışma içerisinde değiliz. Transfer süreci öncesi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Şu anda buna odaklandık. Bu sene geçen seneki gibi değil. Çok fazla liderlik için oynayan takımlar var. Adana Demirspor, Başakşehir zirveyi zorlayan takımlar arasında olabilir. Biz Konyaspor olarak kovalayabileceğimiz en yüksek basamağa çıkmak istiyoruz." diye konuştu.





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