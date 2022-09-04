İlhan Palut: 'Çok iyi mücadele ettik'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise daha iyi oldukları bir maçı kazandıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:



"5. maçımız. İyi mücadele ettik. Giresunspor iç sahada iyi sonuçlar alabiliyordu. Bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi sonuç almaya gelmiştik. Hava iki takım için de zorlayıcıydı. Takımım 90 dakika çok iyi mücadele etti. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. Daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ