İlhan Palut: ''Birçok mevkiye yeni transferler yapacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, mevcut oyuncular ve yapılacak transferlerle ligde mücadeleci bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Rizespor'un teknik direktör İlhan Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp programı kapsamında iki etap halinde Erzurum'da çalışacaklarını anlattı. İlk etap kampın ayın 14'ünde sona ereceğini ifade eden Palut, "İkinci kampımız ise 17'sinde başlayıp 29 Temmuz'da bitecek. İlk etapta iki hazırlık maçı yapacağız. Çalışmalarımıza genel manada geçen seneki kadromuz, kiralıktan dönen ve bünyemizdeki genç oyunculardan oluşan bir kadro ile devam ediyoruz." dedi.



Hazırlık döneminin yanı sıra transfer çalışmalarına da devam ettiklerini ifade eden Palut, "Hazırlıkları yaparken takım mühendisliği noktasında da çalışmalarımız var. Rizespor her ne kadar Süper Lig'de çokça mücadele etmiş olsa da bu sene alt ligden yeni geldik, bu yüzden belli başlı transferlere ihtiyacımız var. Antrenmanlar devam ederken gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



"Birçok mevkiye yeni transferler yapacağız"



Mevcut kadrodan oyunculardan da faydalanmaya çalışacaklarını dile getiren Palut, "Yeni bir takımız ve birçok mevkiye yeni transferler yapacağız. Bu demek değildir ki elimizdeki kadrodan, oyunculardan faydalanmayacağız, tabii ki elimizde çok değerli oyuncular var. Bir şekilde kadromuzu Süper Lig seviyesine ve burada yarışmacı bir takım olma çıtasına çekmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.



Saha içinde ve dışında beraber hareket eden bir takım oluşturmaya çalışacaklarını belirten İlhan Palut, şöyle devam etti:



"Önce iyi takım kurmaya, sonrasında ise saha dışında beraber hareket eden grup haline getireceğiz. Saha içinde taktiksel manada istediğimizi yapan bir takım kurmaya çalışacağız. Topa sahip olmaya, daha önceki takımlarda olduğu gibi tempolu oynamaya çalışacağız. Bunun yanına bizim Rize yöresinin de karakteristik özelliği olan mücadeleyi ekleyerek taraftarımıza gurur duyabileceği bir takım izletmek istiyoruz. Bu yeni çıkan bir takım için kolay mı? Değil ama çok çalışıp dediğim noktada bir takım oluşturmaya çalışacağız."



Saha içinde oynayan futbolcu kadar, saha dışındaki teknik direktörün önemine işaret eden Palut, sözlerini şöyle tamamladı:



"İyi oyunculardan kurulu çok iyi bir kadronuz olsa da mutlaka o takıma elinizin değmesi yani taktiksel anlamda bir arada oynamayı öğretmek, görevlendirmeler ve sahanın her köşesinde neler yapılacağını bilmelerini sağlamanız gerekiyor. Çünkü çok görmüşüzdür ligimizde çok çok iyi kadrolardan beklenen başarıyı elde edemeyen ama bunu sadece teknik direktörlere bağlamıyorum futbolda bir sürü etmen var. Genel manada baktığımız zaman teknik direktör ve ekibinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Belli başlı şeyleri biraz daha belli seviyede yapsa bile takım belki yıldızlarla sonuca gidilebiliyordu. Günümüz ekonomisinde artık her takımın sahaya belli şablon ve sistem oturtması lazım ancak ondan sonra başarı gelecektir."