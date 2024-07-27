İlhan Palut, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i istedi

Beşiktaş bir yandan yabancı sayısını azaltmak için uğraşırken, diğer yandan sakatlıktan kurtulup takıma yeni yeni katılan Amir Hadziahmetovic'in dönüşünü dört gözle bekliyor.
13 Ocak'ta çapraz bağları kopan ve operasyon geçiren Boşnak futbolcu, 6 aylık bir aranın sonrasında takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Giovenni van Bronckhorst, defans önündeki alternatif azlığı nedeniyle Amir'in dönüşünü beklerken, diğer yandan da futbolcunun risk almaması için özel bir çaba gösteriliyor.
KONYASPOR TALİP OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanını 14'e çıkarmasıyla Boşnak futbolcunun takımda kalma şansı çok daha fazla artarken, Beşiktaşlı oyuncuya talip de çıktı.
Çaykur Rizespor'un, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un Konyaspor'da iken birlikte çalıştığı Amir Hadziahmedovic'in durumu daha sonra belli olacak.
13 Ocak'ta çapraz bağları kopan ve operasyon geçiren Boşnak futbolcu, 6 aylık bir aranın sonrasında takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Giovenni van Bronckhorst, defans önündeki alternatif azlığı nedeniyle Amir'in dönüşünü beklerken, diğer yandan da futbolcunun risk almaması için özel bir çaba gösteriliyor.
KONYASPOR TALİP OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanını 14'e çıkarmasıyla Boşnak futbolcunun takımda kalma şansı çok daha fazla artarken, Beşiktaşlı oyuncuya talip de çıktı.
Çaykur Rizespor'un, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un Konyaspor'da iken birlikte çalıştığı Amir Hadziahmedovic'in durumu daha sonra belli olacak.
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