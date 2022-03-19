İlhan Palut, Adil'e partner arıyor!

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları kritik maçta stoper ikilisini belirlemeye çalışıyor.



İlhan Palut'un yapılacak taktik idmanın ardından Musa Çağıran, Anicic ve Uğurcan arasında seçim yapacağı öğrenildi. Henüz yeşil-beyazlı formayla ilk 11'de başlamayan ve yeterince tecrübesi olmayan Uğurcan'ın 3.alternatif olduğu gelen bilgiler arasında.



Bu sezon Altay ve Başakşehir maçlarında stoper olarak görev alan Musa Çağıran'ın bir adım önde olduğu belirtildi. Anicic'in ise yabancı kuralından ötürü fazla düşünülmediği aktarıldı.



Kritik Fenerbahçe maçında teknik direktör İlhan Palut'un son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. (Konya Postası)





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