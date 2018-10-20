İlhan Mansız, Fenerbahçe'yi Sivas'ta izledi!

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken tribünde sürpriz bir isim yer aldı.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız, Sivasspor - Fenerbahçe maçını tribünden izledi.
SİVASSPOR MAÇI 3 HAFTA SONRA
İlhan Mansız'ın maçta bol bol not aldığı gözlemlendi. Beşiktaş, Süper Lig'de 3 hafta sonra Sivasspor ile karşılaşacak.
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız, Sivasspor - Fenerbahçe maçını tribünden izledi.
SİVASSPOR MAÇI 3 HAFTA SONRA
İlhan Mansız'ın maçta bol bol not aldığı gözlemlendi. Beşiktaş, Süper Lig'de 3 hafta sonra Sivasspor ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın