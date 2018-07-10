İlhan Mansız, Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş, takımın eski futbolcularından İlhan Mansız'a, Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif etti.

10 Temmuz 2018 14:03
İlhan Mansız, Beşiktaş'a geri dönüyor
Beşiktaş'ta Guti'nin ardından İlhan Mansız da yardımcı antrenörlük görevine başlamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, takımın eski futbolcularından İlhan Mansız'a, Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif etti.© Aksam Beşiktaş, takımın eski futbolcularından İlhan Mansız'a, Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif etti.
Siyah beyazlı yönetim 42 yaşındaki futbol adamına yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. İlhan Mansız teklifi kabul etmesi halinde, Beşiktaş'ın Avusturya kampı ile birlikte göreve başlayacak.

2001-2004 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen İlhan, 2006 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Kaynak: NTVSpor

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