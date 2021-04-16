İlhan Demirdal son yolculuğuna uğurlandı

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi defnedildi.
Dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden eski sutopu oyuncularından Demirdal için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Demirdal'ın ailesi ve yakınları, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti yetkilileri katıldı.
Cenaze namazı kılınmasının ardından Demirdal'ın cenazesi, aile kabristanında defnedildi.
Törene eşi Fulya Terim ile katılan Fatih Terim, İlhan Demirdal'ın kardeşi Turhan Demirdal'a sarılarak başsağlığı diledi.
Dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden eski sutopu oyuncularından Demirdal için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Demirdal'ın ailesi ve yakınları, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti yetkilileri katıldı.
Cenaze namazı kılınmasının ardından Demirdal'ın cenazesi, aile kabristanında defnedildi.
Törene eşi Fulya Terim ile katılan Fatih Terim, İlhan Demirdal'ın kardeşi Turhan Demirdal'a sarılarak başsağlığı diledi.
Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi defnedildi. Cenaze törenine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı pic.twitter.com/ZPdWk105jw
— Sporx (@sporx) April 16, 2021