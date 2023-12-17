İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nda üçüncü oldu

Milli atlet İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü sırada tamamladı.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 1500 metrede Türkiye rekorunun sahibi İlham Tanui Özbilen, ilk kez maraton koştu.



Milli atlet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki maratonda 2:10:16 ile üçüncülüğü elde etti.



Maratonu erkeklerde 2:07:10'luk derecesiyle Amare Hailemicael Samson (Eritre) kazanırken, Leonard Barsoton (Kenya) 2:09:37 ile ikinci sırayı aldı.



Kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei, 2:19:15'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU