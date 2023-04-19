İlham Aliyev Ermenistan'da madalya kazanan Türk halterciyi kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandığı madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterci Nuray Güngör'e tebrik mesajı gönderdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sitesinden de yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Sevgili Nuray



Avrupa Şampiyonu unvanını kazandığınız için sizi yürekten kutluyoruz.



Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkenizi onurlu bir şekilde temsil ederek büyük bir başarıya imza atmış olmanız, şanlı Türk bayrağını dalgalandırmanız ve İstiklal Marşı'nı seslendirmeniz bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Şampiyonanın yoğun mücadelesinden galip ayrıldıktan sonra madalyalarınızı Azerbaycan'a armağan ettiğiniz için özellikle teşekkür ederiz.



Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaştığımız, yokluğumuzda bizleri temsil eden kardeş Türkiye, tek millet, iki devlet olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha açıkça gösterdi.



Sizinle gurur duyuyoruz ve gelecekte daha nice galibiyetler diliyoruz."



Milli halterci Nuray Güngör, kadınlar 64 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanmıştı.



İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Erivan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'a da tebrik mesajı göndermişti.



Organizasyonun açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı. Bunun üzerine Azerbaycan, şampiyonadaki sporcularını geri çekmişti.









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