Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği ILCA 4 Milli Takım kampı, Tekirdağ'da başladı.



Yunanistan'da 21-30 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 12 sporcu, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde çalışmalarına başladı. Sporcular, antrenör Berk Uzel eşliğinde 8 Temmuz'a kadar idmanlarını sürdürecek.



Uzel, AA muhabirine, takımın şampiyona öncesi sıkı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük aldığını hatırlatan Uzel, "Takım olarak aynı başarıyı tekrarlayıp, daha iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Takımımız günde 2 antrenman yapıyor. Günün 5 saati suda geçiyor. Onun dışında kondisyon çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Sporcularımızı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlıyoruz." dedi.



Milli sporcu Naz Yıldız da Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi. Yıldız, şampiyona öncesi son milli takım kampını Tekirdağ'da tamamlayacaklarını ifade ederek, "Bugün kampımız başladı. İlk olarak Kabotaj Bayramı kapsamında yarışlar olacak. Ardından antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Kendimizi en iyi şekilde şampiyonaya hazırlıyoruz. Derece elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.





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