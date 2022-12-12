İlber Ortaylı: 'Futbol bir sanattır!'

Türk tarihçi, akademisyen, yaza rve Türk Tarih Kurumu şeref Üyesi İlber Ortaylı, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında futbolla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.
Kafa TV için çekilen programda İlber Ortaylı, "Futbol bir aptal oyunu değildir, zeka oyunudur. O topu oradan yakalayıp, oraya geçirip, onu oradan görüp tanıyan adamın kendine göre bir zekası vardır. Müthiş bir şeydir, sanattır." dedi.
Ortaylı, "Futbolu seyredip, seyirden sonra cıvıtan, bunun taraftarlığını ve uzmanlığını edinip sanat kritiği yapar gibi TV'lerde saatlerce konuşan adamlar var. Böyle adamlar var, herif utanmadan, 'ben futbol konuşurum' diyor. Bana ne? Ona çok sinirleniyorum, tahammül edemiyorum, saatlerce futbol konuşuyorlar... Saaatlerce opera ve baleden falan bile bahsedilmez ya! Ben buna tahammül edemiyorum." ifadelerini kullandı.
Kafa TV için çekilen programda İlber Ortaylı, "Futbol bir aptal oyunu değildir, zeka oyunudur. O topu oradan yakalayıp, oraya geçirip, onu oradan görüp tanıyan adamın kendine göre bir zekası vardır. Müthiş bir şeydir, sanattır." dedi.
Ortaylı, "Futbolu seyredip, seyirden sonra cıvıtan, bunun taraftarlığını ve uzmanlığını edinip sanat kritiği yapar gibi TV'lerde saatlerce konuşan adamlar var. Böyle adamlar var, herif utanmadan, 'ben futbol konuşurum' diyor. Bana ne? Ona çok sinirleniyorum, tahammül edemiyorum, saatlerce futbol konuşuyorlar... Saaatlerce opera ve baleden falan bile bahsedilmez ya! Ben buna tahammül edemiyorum." ifadelerini kullandı.
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