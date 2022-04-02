İlbank, Karşıyaka'ya set vermedi

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı ikinci gün ilk maçında İlbank, Karşıyaka'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla İlbank 2. galibiyetini alırken, Karşıyaka 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı. İzmir temsilcisi, yarın oynayacağı son maç öncesi Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını yitirdi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Cansın Sürgün, Yoana, Tuğçe Öcal (Sinem Beyazıt, Zeynep Oturan, Eylül Karataş)
Karşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Sude Taşbaş, Bengü Zeren, Aleyna Temizler)
Setler: 25-13, 25-20, 25-18
Süre: 77 dakika (21, 26, 30)
Bu sonuçla İlbank 2. galibiyetini alırken, Karşıyaka 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı. İzmir temsilcisi, yarın oynayacağı son maç öncesi Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını yitirdi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Cansın Sürgün, Yoana, Tuğçe Öcal (Sinem Beyazıt, Zeynep Oturan, Eylül Karataş)
Karşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Sude Taşbaş, Bengü Zeren, Aleyna Temizler)
Setler: 25-13, 25-20, 25-18
Süre: 77 dakika (21, 26, 30)