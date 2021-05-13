İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışamayacak

Kovid-19'a yakalanan milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışamayacak
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13 Mayıs 2021 15:56
Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Kadınlar Kupası İtalya yarışı öncesi sporcumuz İlayda Yağmur Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Avrupa Kupası'na iyi hazırlanan sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda başlandı. Kadın sporcumuz maalesef İtalya'ya gidemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

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