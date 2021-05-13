İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışamayacak

Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Kadınlar Kupası İtalya yarışı öncesi sporcumuz İlayda Yağmur Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Avrupa Kupası'na iyi hazırlanan sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda başlandı. Kadın sporcumuz maalesef İtalya'ya gidemeyecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Kadınlar Kupası İtalya yarışı öncesi sporcumuz İlayda Yağmur Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Avrupa Kupası'na iyi hazırlanan sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda başlandı. Kadın sporcumuz maalesef İtalya'ya gidemeyecek." ifadeleri kullanıldı.