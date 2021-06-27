İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda 16. oldu

İlayda Yağmur Yılmaz, Women's European Cup 4. ve 5. yarışlarında iki yarışı da 16. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda 16. oldu
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27 Haziran 2021 22:39
Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Hırvatistan'da Avrupa Kadınlar Kupası'nın (Women's European Cup) 4. ve 5. yarışlarında iki yarışı da 16. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Rijeka kentindeki Grobnik Pisti'nde 10 tur üzerinden gerçekleştirilen organizasyona, 20 kadın sporcu katıldı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ilk kadın milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, kupanın Hırvatistan ayağında 4. ve 5. yarışta piste çıktı.

İlayda, ilk kez çıktığı Grobnik Pisti'nde başarılı bir performans sergilemesine rağmen iki yarışta da 16. oldu.


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