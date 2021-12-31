İlayda Alişan kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye Yılbaşı programında performansıyla dikkat çeken İlayda Alişan google'de aratılmaya başlandı. İlayda Alişan kimdir sorusunun cevabı burada

31 Aralık 2021 15:12
İlayda Alişan kimdir? Kaç yaşında?
Başarılı oyuncu İlayda Alişan'ın hayatı, O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda, Çukur dizisindeki performansıyla tam not almıştı. İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan nereli, evli mi? sorularının yanıtları haberimizde.
İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan nereli, evli mi?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.

İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2011: Bir Çocuk Sevdim/ Merve 2011: Bir Çocuk Sevdim/ Merve

2013: Gönül Hırsızı/ Harika

2014: Benim Adım Gültepe/ Nurten

2015: Serçe Sarayı/ Sinem

2016: Bana Sevmeyi Anlat/ Eylül Eren

2017: Rüya/ Cemre

2017-2019/2021: Çukur/ Akşın Koçovalı

2019-2020: Şampiyon/ Neslihan Günaltay

2021: Masumiyet/ Ela Yüksel

2021: Kırmızı Oda: Süveyda

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