Başarılı oyuncu İlayda Alişan'ın hayatı, O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda, Çukur dizisindeki performansıyla tam not almıştı. İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan nereli, evli mi? sorularının yanıtları haberimizde.İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.2011: Bir Çocuk Sevdim/ Merve 2011: Bir Çocuk Sevdim/ Merve2013: Gönül Hırsızı/ Harika2014: Benim Adım Gültepe/ Nurten2015: Serçe Sarayı/ Sinem2016: Bana Sevmeyi Anlat/ Eylül Eren2017: Rüya/ Cemre2017-2019/2021: Çukur/ Akşın Koçovalı2019-2020: Şampiyon/ Neslihan Günaltay2021: Masumiyet/ Ela Yüksel2021: Kırmızı Oda: Süveyda