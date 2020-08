İl spor merkezleri ve il engelli spor merkezleri, 17 Ağustos'ta açılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerinin 17 Ağustos itibarıyla açılacağını söyledi.



Yenilenen Eyüp Stadı'nda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, statta yapılan çalışmalarla ilgili, "Bu statta Sayın Cumhurbaşkanımız da futbol oynadı. Burayı belediyemizin de iş birliğiyle yeniledik. Sabahları 2 binden fazla vatandaşımızın spor yaptığı bir alan haline geldi. Bu stadın arkasındaki spor salonu da yıkıldı. Onu da yeniden inşa edeceğiz. Bunun da müjdesini paylaşmak istiyorum." diye konuştu.



İl spor merkezileri ile il engelli spor merkezlerinin durumuna değinen Kasapoğlu, "Bakanlığımızın il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimiz pandemi nedeniyle bir müddettir kapalı. Birkaç gün önce halı sahalarımızı İçişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirler çerçevesinde halkımızla buluşturduk. Orada sistem güzel bir şekilde işlemeye başladı. Sporcularımız için önemli bir yer haline gelen il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimizi bahsettiğim tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos'tan itibaren halkımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.



Tesislerde hijyen kurallarına uyulacağını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Pandemi süreci çerçevesinde tedbirlere sporcularımız, gençlerimiz ve halkımız riayet edecek. Sonrasında bu süreci atlatır atlatmaz saha sık bir şekilde kullanacağız. Tesislerimizin hem sporcularımız hem de halkımız için. Tesisler, sadece profesyonellere değil tüm halkımıza açık. Yedi gün 24 saat usulüne göre bu tesisleri hizmete açtık. Operasyonlarımız bu çerçevede işliyor. 'İnşallah bu salgın sürecini atlatıp, dolu dolu hizmet verelim.' diyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken ise, "Lisanssız genç kalmasın, her gence liseyi bitirmeden önce bir branşta lisans çıkarmak istiyoruz. Spor yapmayan insanımız kalmasın. 7'den 77'ye kadar herkesin ulaşabildiği, spor yapabildiği alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu konuda epey yol katettik. Bu konuda Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- İl spor merkezlerinde alınacak tedbirler



Bakanlığın açıkladığı tedbirler ve uyulacak kurallar şöyle:



Spor tesislerinde alınacak tedbirler:



1- Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazları ile kişiler kontrol edilmeli 38 derece ve üzerinde ateş tespit edilen kişiler spor tesislerine alınmamalıdır. Semptom gösteren herhangi bir kişinin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinden önce bekletileceği bir izolasyon odası/alanının belirlenmesi gerekmektedir.



2- Tesislerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır, girişlerde ve uygun alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır.



3- Spor tesislerinde yoğunluk oluşturulmaması amacıyla, sporcu/kursiyerlerin seans veya randevu sistemine göre tesise giriş ve çıkışları sağlanmalıdır.



4- Tesisin fiziki yapısına göre veli ve sporcu bekleme alanları sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenmeli (öncelik açık alanlar), buralarda işaretlenmiş alanlar, şerit kordonlar, uyarıcı levhalar bulundurulmalıdır. Antrenman alanları ve sporcuların bulunduğu bölümlere kesinlikle veliler ve sivil kişiler alınmamalıdır (Engelli sporculara refakat edenler, sporcunun engel durumuna göre muaf tutulmalı, refakatçisine kolaylık sağlanmalıdır).



5- Spor salonlarının giriş ve çıkışlarında, bekleme alanlarında, soyunma odalarında vb. yerlerde kullanılmış maske ve eldivenlerin atılabileceği pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.



6- Antrenman alanları ve soyunma odalarında 6 metre kareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.



7- Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmelidir.



8- Sporcu ve üyelerin tesislere temassız girişleri sağlanmalı ve el izi, parmak izi vb. uygulamala kullanılmamalıdır.



9- Büfe/kafe tarzı yeme içme bölümleri T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelidir.



10- Her sporcu için tek kullanımlık malzeme kullanılmalıdır, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. Antrenman ekipmanlarının kişiye özel olmasına özen gösterilmelidir.



11- Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemeler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.



12- Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatlar kullanılmamalıdır.



13- Kağıt mendil, havlu, vb. tüm tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen malzemeleri güvenli kaplarda korunarak kullanılmalıdır.



14- Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlıyorsa kullanılmalı, aksi takdirde kullanılmamalı, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılmalıdır.



15-Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları, tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmelidir.



16- Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.



17- Soyunma odaları ve duşlar mümkün olduğunca kullanılmamalı, buhar odaları ve saunalar kullanıma kapatılmalıdır.



18- Tesislerde asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalı ve temas edilen yüzeyler sıklıkla dezenfekte edilmelidir.



19- Yüzme Havuzlarının kullanımı için; kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve el, ayak dezenfeksiyonu (hijyen bariyeri) yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. Havuzlarda çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.



20- Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu olmalıdır.



21- Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır.



22- Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her kullanımdan sonra tekrar yapılmalıdır.



- Spor tesislerinde personele yönelik tedbirler



1- Çalışan personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.



2- Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, Kovid-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.



3- Çalışan personelin tümü hijyen kurallarına uygun tıbbi maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.



4- Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 2 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Bu alanlarda yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.



5- Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör v.b ), tesis personelini Kovid-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı broşür, işaret ve levhaları asılmalıdır.



6- Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.



7- Antrenman sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.



8- Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir. Havluların kurum tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.



9- Tesis temizlik görevlileri tarafından görev alanları çerçevesinde tesislerin her noktası sürekli kontrol edilerek, temizliği ve hijyeni sağlanacak,



10- Tesisin güvenlik görevlileri tesislerde görevli personel, sporcu ve velileri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyarmalı tesisin sesli anons sistemi ile (varsa) her yarım saatte bir maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılmalıdır.



11- Personelin ihtiyaçları karşılanması noktasında su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması sağlanmalıdır.



- Antrenmanlar esnasında dikkat edilecek hususlar



1- Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her sporcu kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmelidir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılmalıdır.



2- Antrenman alanlarının sporcular arası mesafesi sürekli antrenör tarafından kontrol edilerek, temas ve mesafe en aza indirilmelidir.



3- Temasın en az olduğu antrenman programlarının kullanılması tercih edilmelidir (Özellikle takım sporları ve temas gerektiren spor branşlarında).



4- Antrenman anında veya molalarda sporculara el dezenfektanı kullandırılmalı, temas aralığının kontrol edilmedir.



5- Antrenmana katılan sporcuların (grupların) kayıtları gün ve saat olarak kayıt altına alınmalı, istenildiği anda idareye teslim edilmelidir.



6- Sporculara antrenman öncesi ailesi ve çevresinde covid-19 tanısı veya belirtisi olup olmadığı sorulmalı, olması durumunda gerekli araştırma yapılarak kişinin temas durum yakınlığı da gözetilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.



7- Engelliler için antrenman öncesi ve esnasında ilgili branşa göre gerekli tedbirler alınarak, antrenman alanı ve düzeni sağlanmalıdır.



8- Engellilere refakat eden kişiler için (ihtiyaç duyulması halinde) antrenman alanında uygun bir alan oluşturulmalı ve o alanda beklemesi sağlanmalıdır.



9- Her antrenör branş özellikleri doğrultusunda ihtiyaç, tavsiye veya aksaklıkları sorumlu olduğu bir üst amirine bildirmekle mükelleftir.