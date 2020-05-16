İkindi namazı kaç rekat nasıl kılınır? (16 Mayıs Cumartesi)

İkindi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Toplam 8 rekattır. Bu konuya ilişkin din kitaplarında doğru bilgiler ikindi namazı kaç rekattır ve İkinci namazı nasıl kılınır? diyerek doğrulanmıştır. İkindi namazı kılınışı; 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. Sünneti önce kılınır. İkindi namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 8 rekattır. İşte haberimizde ikinci namazı kaç rekattır ve ikindi namazı nasıl kılınır cevapları...

16 Mayıs 2020 06:36
İkindi namazı kaç rekat nasıl kılınır? (16 Mayıs Cumartesi)
Müslümanların farz ibadetlerindan 5 vakit namazdan biri olan ikindi namazı nasıl kılınır ve ikindi namazı kaç rekattır? bilgilerine en doğru şekilde bu sayfalardan ulaşabilirsiniz. İlk rekatta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.

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İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkinci namazı 8 rekattan oluşmaktadır. 4 rekat sünnet ve rekat farz kılınır.

İkindi Namazının Farzının İlk Oturuşunda Salli Barik Dualarını Okumak Sehiv Secdesi Gerektirir mi?

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

SÜNNETİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekatta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.

Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekatta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allahumme salli ve Allahumme Barik duaları okunur.

İkindi namazı kaç rekattır, kılışı nasıldır İkindi namazı nasıl kılınır

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekatta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekatta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.



İKİNDİ NAMAZI FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekatta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekatta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken sünnettekinden farklı olarak bu defa sadece Ettahiyyatu okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekatta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekatta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.



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