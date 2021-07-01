İkinci şans isteyenlerin yeri: Alanyaspor

Son 3 yılda futbolcu satışından 19 milyon Euro kasasına koyan Alanyaspor, aynı zamanda oyuncuları geliştirip kariyerlerini canlandırıyor. Son olarak Steven Caulker, Fenerbahçe'nin yolunu tutarken, Salih Uçan da Beşiktaş ile söz kesti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İkinci şans isteyenlerin yeri: Alanyaspor
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01 Temmuz 2021 09:40
Süper Lig'de her sezon istikrarlı bir şekilde bulunmayı başaran Alanyaspor, aynı başarısını büyük ekiplere göndermeyi başardığı futbolcularda da yaşıyor.

Son olarak Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor, Salih Uçan'ı da Beşiktaş'a vermeye hazırlanıyor.

Akdeniz ekibi daha önce de Welinton, N'Sakala ve Vagner Love'ı Beşiktaş'a, Bakasetas'ı Trabzonspor'a, Emre Akbaba'yı Galatasaray'a, Papiss Cisse'yi Fenerbahçe'ye Merih Demiral'ı da parlattıktan sonra Sassuolo'ya göndermeyi başarmıştı.

TZAVELLAS DA AEK'YA GİTTİ

Sabah'tan Taner Karaman'ın haberine göre; Alanyaspor son üç yılda oyuncu satışlarından 19 milyon Euro kazandı. Merih Demiral, Bakasetas, Emre Akbaba gibi isimlerden önemli bonservis miktarlarını kasasına koyan Akdeniz ekibi dün de Tzavellas'ı 400 bin Euro'ya AEK'ya sattı.

Öte yandan Ozan Tufan da Alanyaspor'da geçirdiği kiralık dönem sonrasında kendisini bulmuş ve kariyerinde tekrar yükselişe geçmişti.


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