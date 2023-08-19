İki yıldız İsmail Kartal'dan görev bekliyor

Fenerbahçe'de yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred, Samsunspor karşılaşmasında Teknik Direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İki yıldız İsmail Kartal'dan görev bekliyor
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19 Ağustos 2023 09:32
Fenerbahçe'de kadroya son katılan isimler Manchester United'dan gelen orta saha oyuncusu Fred ile Marsilya'dan alınan kanat oyuncusu Cengiz Ünder olmuştu. Her iki futbolcu da geride kalan hafta takımla çalışmalara başlamıştı.



Yönetim, iki yeni oyuncunun lisanslarını önceki gün çıkardı. Hem Cengiz hem de Fred, Sarı-Lacivertliler'e hazır bir şekilde gelmişti.

Bu nedenle iki yıldız da ligde pazartesi günü Samsunspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Tecrübeli teknik adam, iki oyuncuyu da kadroya alacak. Ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacaklarına, hafta sonundaki antrenmanların ardından karar verecek. 

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