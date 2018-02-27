İki yıl önce başladığı yüzmede madalyalara kulaç attı

İki yıl önce başladığı yüzme branşında birçok kategoride dereceler elde eden doğuştan iki ayağı olmayan 18 yaşındaki Ramazan Güven, milli takım için kulaç atmayı hedefliyor.



Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Ramazan Güven'in hayatı, 2 yıl önce bir gezi sırasında tanıştığı antrenör Furkan Kızılkaya ile değişti. Kızılkaya sayesinde yüzmeye başlayan Güven, 50, 100 ve 400 metrede çeşitli dereceler alarak madalyalar kazandı.



Güven, geçen yıl 3 saniyeyle kaybettiği ay-yıldızlı formayı kazanıp, 2020 yılında Tokyo'da gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları'na katılmak için çalışıyor.



Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ramazan Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen bir etkinlik kapsamında Atatürk Kapalı Havuz'a gittiklerini belirterek, oradaki Türkiye Sualtı Milli Takımı sporcusu ve Eskişehir Türk Telekom Spor Kulübü Sualtı Hokeyi takımının antrenörü Furkan Kızılkaya ile tanıştığını söyledi.



Kızılkaya'nın havuza girip yüzmesi için kendisini teşvik ettiğini anlatan Güven, şöyle konuştu:



"Havuza girdim. Daha sonra antrenmanlara gelmemi istedi ve yüzme sporuna ilgim böyle başladı. Geçen yıl Sakarya'da katıldığım yüzme şampiyonasında 50 ve 100 metrelerde Türkiye üçüncüsü, 400 metrede de Türkiye ikincisi oldum. Bu yıl Aksaray'da düzenlenen şampiyonada da 400 metrede Türkiye ikinciliğini aldım. Geçen yıl 3 saniye ile kaçırdığım milli takım formasına bu sene kavuşmak istiyorum. Milli formayı alıp, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmak için çalışmalara başladım. Ay-yıldızlı bayrağımızı orada dalgalandırmayı çok istiyorum."



- "İnsanlar engellilerin var olduğunu bilsin"



Yüzmeye başladığında madalya kazanamayacağını düşünen genç sporcu, ilk yarışmasında çok heyecanlandığını ancak buna rağmen gümüş madalya elde ettiğini vurguladı.



Arkadaşlarının ve kurumdaki idarecilerin kendisine destek olduğunu anlatan Güven, "Bu destek beni çok sevindiriyor. Engelliler sokağa çıksın. Kimseden çekinmesinler. İnsanlar engellilerin var olduğunu bilsin. Herkes bir engelli adayı. Aynaya bakabilmenin bile bir lütuf olduğunu kimse unutmasın." diye konuştu.



Ramazan Güven, yüzmenin yanında atletizm dalında da yarışmayı çok istediğini dile getirerek, "Bunun için iki ayağıma özel bir protez gerekiyor. Koşu protezim sağlanırsa atletizmde de yarışacağım ve ay-yıldızlı formayı giymek için elimden gelen çabayı göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.



