İki takım da beyaz formalarla çıkınca, maç gecikti!

Oklahoma City Thunder ile Memphis Grizzlies arasındaki maç, iki takımın da beyaz forma giymesi nedeniyle gecikti.



Dün gece OKC ile Grizzlies arasındaki maç, iki takımın da beyaz formalarla sahaya çıkmaları sebebiyle ertelendi.



Sonrasında Thunder'ın beyaz renk forma giymesi gerektiği belirlendi ve Grizzlies ekibi soyunma odasına geri dönerek, maçın planlandığı gibi devam edebilmesi için beyaz formasını mavi formalarla değiştirdi.



Mavi formalar ile Grizzlies, Oklahoma City'yi 125-118 mağlup etti. Memphis'te Desmond Bane 21 sayı ve 7 ribaundla, Jaren Jackson Jr. 18 sayı ve 5 ribaundla, takımın yıldızı Ja Morant ise 17 sayı, 10 asist ve 5 ribaundla galibiyete katkı sağladı.



