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İki olimpiyat rekoru kırdı: Chen Lijun
Çinli halterci Chen Lijun, silkmede 187 kg ve toplamda 332 kg ile Tokyo 2020'ye damgasını vurdu
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İki Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonlukla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu
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