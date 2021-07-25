İki olimpiyat rekoru kırdı: Chen Lijun

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.



İki Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonlukla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu



