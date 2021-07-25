İki olimpiyat rekoru kırdı: Chen Lijun

Çinli halterci Chen Lijun, silkmede 187 kg ve toplamda 332 kg ile Tokyo 2020'ye damgasını vurdu

İki olimpiyat rekoru kırdı: Chen Lijun
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.

İki Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonlukla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu

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