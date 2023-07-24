İki Milli Sporcumuz Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloya çıktı!

Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloya çıkmayı başardı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar kılıç kategorisinde yarışan Nisanur ve Deniz Selin, son 64 sporcu arasına girdi.



Deniz Selin ve Nisanur ilk maçlarına 27 Temmuz Perşembe günü çıkacak. Deniz Selin TSİ 11.00'de Yunan Despina Georgiadou, Nisanur ise TSİ 11.45'te Meksikalı Julieta Toledo ile karşılaşacak.



Şampiyona, yarın kadınlar epe ve erkekler kılıç kategorilerindeki ana tablo karşılaşmalarıyla devam edecek. Aleyna Ertürk ve Env



