İki İngiliz Ozan Tufan'ın peşinde

İngiltere'den Crystal Palace ve Fulham, Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ile ilgileniyor.

02 Temmuz 2018 04:45
İki İngiliz Ozan Tufan'ın peşinde
Bu sezon forma için canını dişine takan genç isme Ada'dan talip var. Crystal Palace ve Fulham Ozan'ı istiyor. Kararı Phillip Cocu verecek.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmesine rağmen beklenileni veremeyen Ozan Tufan bu yaz bambaşka bir hırsla çalışıyor. Sporcu diyetiyle kas kaybetmeden kilo veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu antrenmanların en canlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Phillip Cocu'nun gözüne girmeye çalışan Ozan Tufan'a Ada'dan da talip var. West Bromwich Albion ve Fulham'ın genç yıldız ile ilgilendiği kaydedildi. Son karar Cocu'nun olacak...

Diğer Haberler

Fabri, Fernando Muslera'ya rakip oluyor! Beşiktaş

Fabri, Fernando Muslera'ya rakip oluyor!
Tarık Çamdal için Galatasaray'dan açıklama Türkiye Transferler

Tarık Çamdal için Galatasaray'dan açıklama
Fernando Muslera için transfer açıklaması! Galatasaray

Fernando Muslera için transfer açıklaması!
Eray İşcan açıklaması; 'Yollar ayrıldı' Türkiye Transferler

Eray İşcan açıklaması; "Yollar ayrıldı"
Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love... Türkiye Transferler

Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love...
Hasan Kemal Yardımcı: 'Neden bir Akhisar olamıyoruz?' Rizespor

Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"
Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi Real Madrid

Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi
Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı! Roma

Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı!
Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj Sosyal Medya Dedikoduları

Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj
Daha fazla göster
1

Londra'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmileşiyor...
2

İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!
3

Yerry Mina için resmi açıklama! Transfer...
4

Ryan Babel açıkladı: "Beşiktaş'ta kalacağım"
5

Quaresma için Beşiktaş'a müthiş teklif!
6

Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı
7

Fenerbahçe'de Ospina operasyonu
8

Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
9

Beşiktaş Enes için teklif yaptı
10

Mendes: ''Ronaldo, kariyerini büyük bir takımda sürdürecek''
yukarı ok