İki İngiliz Ozan Tufan'ın peşinde

Bu sezon forma için canını dişine takan genç isme Ada'dan talip var. Crystal Palace ve Fulham Ozan'ı istiyor. Kararı Phillip Cocu verecek.Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmesine rağmen beklenileni veremeyen Ozan Tufan bu yaz bambaşka bir hırsla çalışıyor. Sporcu diyetiyle kas kaybetmeden kilo veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu antrenmanların en canlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.Phillip Cocu'nun gözüne girmeye çalışan Ozan Tufan'a Ada'dan da talip var. West Bromwich Albion ve Fulham'ın genç yıldız ile ilgilendiği kaydedildi. Son karar Cocu'nun olacak...