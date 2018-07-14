tek erkekler yarı finalindeilearasındaki mücadele nefesleri kesti. Saat kuralı nedeniyle geçtiğimiz gün yarıda kalan ve bugüne sarkan maçta Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-4 / 3-6 / 7-6 / 3-6 / 10-8'lik setlerle mağlup etti.Tenis dünyasının iki yıldız ismi arasında iki günde tamamlanan mücadelesürdü.Novak Djokovic Wimbledon tek erkekler finainde Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşı karşıya gelecek.Nadal ile 52. karşılaşmasında 27. galibiyetini alan Djokovic, 2016 ABD Açık'tan bu yana ilk grand slam finaline yükseldi.2011, 2014 ve 2015 şampiyonu Djokovic, Wimbledon'daki 5, kariyerindeki 22. grand slam finaline çıkacak.