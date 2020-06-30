İki Fenerbahçeli eldiven, Galatasaray'ı durdurdu

Fenerbahçe'de yetişen kaleciler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı durdurdu. Tarık Çetin ve Mert Günok Galatasaray'a altın değerinde iki puan kaybettirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
İki Fenerbahçeli eldiven, Galatasaray'ı durdurdu
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30 Haziran 2020 08:37
Galatasaray şampiyonluk yarışında pandemi sonrası 3 haftada 4 puan yitirirken, karşısına Fenerbahçe'de yetişen kaleciler çıktı.

Cim-Bom'u, Fenerbahçe altyapısından çıkan Çaykur Rizesporlu Tarık Çetin ve Medipol Başakşehirli Mert Günok durdurdu. Tarık, sarı-kırmızılılar karşısında 4 şutun 4'üne de gol izni vermedi.

Mert de pazar günkü karşılaşmada sarı-kırmızılıların kaleyi bulan 6 şutunun 5'ini durdurdu ve Galatasaray'a altın değerinde iki puan kaybettirdi.



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