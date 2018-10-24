İki farklı Fenerbahçe; sahada ve salonda...

Sahada dökülen Fenerbahçe, salonda ise şov yapıyor. Futbolda kupaya hasret kalan sarı-lacivertlilerin potada ise Avrupa'nın zirvesine tırmanmasının arkasında aile ortamı yatıyor.Efsane koç Zeljko Obradovic'in etrafında kenetlenen basketbol takımı, en güzel görüntüyü Tyler Ennis'in sakatlığı esnasında verdi. Bütün takım maç sonrası soluğu Ennis'in yanında aldı ve uzun süre arkadaşlarının yanında vakit geçirdi. Koç Obradovic ile menajer Maurizio Gherardini arasındaki müthiş uyum da takımın başarısında önemli bir etken.Basketbol takımındaki kenetlenmenin aksine, futbol takımında ise sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Phillip Cocu arasında uçurum var. Comolli'nin oyuncular ve çalışanlarla da arası iyi değil. Herkes Fransız'a karşı mesafeli bir duruş içinde. Sarı-lacivertli futbolcuların Cocu'yla ilişkileri ve kendi aralarındaki iletişimleri de basketbolcularla kıyaslanamayacak kadar vasat.Ancak Phillip Cocu'nun teslim olmaya niyeti yok. Bütün olumsuzluklara ve hakkındaki ağır eleştirilere rağmen görevine dört elle sarılan Hollandalı, takımı toparlamakta kararlı. Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertlilerde moraller dibe vursa da Cocu, oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak takımın motivasyonunu artırmaya çabalıyor. Damien Comolli de ekstra bir gayret içinde. Samandıra'daki olumsuz havayı dağıtmak için girişimlerde bulunan Fransız, hem Cocu hem de oyuncularla temaslarda bulunarak toparlanma çabasına destek veriyor.Menajer Onur Başar da bu uğraşın içinde. Geçtiğimiz günlerde organize edilen kahvaltılı yemekli takım buluşmalarının devam edeceği sarı-lacivertlilerin ayrıca paintball gibi grup etkinlikleri de düzenleyeceği öğrenildi. Cocu, Comolli ve Başar, takım bütünlüğünün sağlanması halinde galibiyetlerin geleceğine inanıyor.Teknik direktör Phillip Cocu, performansı tartışılan Diego Reyes'ten çok umutlu. Meksikalı oyuncudan Barcelona'nın demirbaşlarından Sergio Busquets tarzında bir performans bekleyen Hollandalı, "Senin görevin sadece savunma değil. Atak kesmekle, top çalmakla yetinmeyeceksin. Aynı zamanda hücumlara destek vereceksin. Oyunu genişletecek, pas istasyonu olacaksın. Bunları başarabilirsin. Ama daha çok çalışman ve daha çok istemen gerekiyor" dedi.Hasan Ali Kaldırım, yaşanan kötü süreçten kurtulmanın formülünü arkadaşlarıyla paylaştı. "Fenerbahçe'ye yakışan büyük takım karakterini ortaya koymalıyız" diyen Hasan, "Büyük takımlar böyle durumlarda ayağa kalkmayı bildikleri için büyüklerdir, biz de bunu yapacağız" dedi.Yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyen Islam Slimani, Anderlecht'i gözüne kestirdi. Süper Lig'de henüz 1 golü olan Cezayirli yıldız, Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile yaptığı gol siftahını, Belçika'da sürdüreceğini öne sürdü. Kendisini gayet iyi hissettiğini belirten Slimani, "Takım olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Anderlecht deplasmanı da zor bir sınav olacak. Ancak kazanacağımızdan şüphem yok. Gol atmak için de elimden geleni yapacağım. İstanbul'a keyifli döneceğimizi düşünüyorum. Bütün takım da benimle aynı inancı paylaşıyor" sözleriyle umut dağıttı.Yaşadıkları kötü sürecin öz güven eksikliğinden kaynaklandığını düşünen Phillip Cocu, oyuncularıyla yaptığı konuşmada inanç vurgusunda bulundu. "Bir şeyi başarmanın yolu öncelikle inanmaktan geçer" diyen Hollandalı, "Kendinize inanın. Ancak bu şekilde içinde bulunduğumuz kötü durumdan çıkabiliriz" ifadesini kullandı. Cocu, "Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bununla gurur duyun. Geçmişi unutun ve önünüze bakın. İnanın. Kendinizi takıma adayın" sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.