"İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, hakem Cüneyt Çakır'ın iki Dünya Kupası'nda üst üste yarı final yönetmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.



Şenes Erzik, Moskova'da bulunan FIFA Dünya Kupası Müzesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Erzik, Cüneyt Çakır'ın Türk futbolu için çok önemli bir isim olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:



"2014 Dünya Kupası'nda onlarla beraber olan bir tek ben vardım. Orada da yarı final ve final beklentisi vardı. Bu beklenti doğru çıktı. Yarı finali almışlardı, şimdi burada da aldılar. Finali bekliyor muyduk? Tabii istiyorduk ama 2010 ve 2014'te Avrupalı hakemler finali yönetti. Bu kez sıra başka konfederasyonlarda. İki Avrupalı takım final oynuyor, tamamen soyutlanmış bir hakem bulmak esastır. Bence doğru bir karardı. Cüneyt'in 4 yılı var, arada gene bir Avrupa Şampiyonası bulunuyor. Bana göre iki Dünya Kupası'nda üst üste yarı final yönetmiş olmak büyük olay. Yeterlidir. Cüneyt, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında görev aldı. Çok büyük bir onur. Cüneyt, Avrupa'nın en iyi iki hakeminden biri. Birinci ya da ikincidir."



- "Messi, milli takım oyuncusu değil"



Şenes Erzik, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda büyük sürprizlerin yaşandığını ancak turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'in elenmesine şaşırmadığını belirtti.



Arjantin'in senelerdir beklenen başarıya ulaşamadığını hatırlatan Erzik, şunları kaydetti:



"Arjantin'in elenmesine hiç şaşırmadım. Belli senelerdir olmuyor. Messi, milli takım oyuncusu değil. Milli takım ruhunu yansıtan bir futbolcu değil. FIFA 20 Yaş Altı Gençler Komitesinin asbaşkanlığını senelerce yaptım. Messi, Hollanda'daki turnuvada piyasaya çıktı, oradan tanıyorum. Önümde Tuncay ve Van Hooijdonk oturuyordu. 10 dakika sonra 'Müthiş bir yetenek.' dedik. Ancak milli takım oyuncusu değil. Ruhen de değil. Çok fazla takım ruhu olan biri değil ama tek başına harikalar ortaya koyuyor. Senegal'e ise çok üzüldüm. Afrika'dan her şeyiyle hazır bir takımdı. Çok da iyi mücadele ettiler. Onların elenmesi iyi olmadı. Fair play ile elenmeleri acı oldu."



- Final yorumu



Şenes Erzik, yarı finale 4 Avrupa ülkesinin kalmasının beklemedikleri bir olay olmadığını aktararak, "Her zaman olacak bir şey değil ama turnuvada çok sürpriz oldu. Sürprizler saymakla bitmez, Japonya ve Güney Kore çıktı. Tabii ki Hırvatlara değinmeden olmaz, iki kez penaltılara giden maçtan sonra bir üçüncüsünü de uzatmalarda kazandılar. Hırs ve yeteneği karıştırdılar ve bize muhteşem bir maç sundular." ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbol adamı, final hakkında görüşlerini ise şu sözlerle açıkladı:



"Hırvatistan'ın kolay kolay yorgunluğu atamayacağını düşünüyorum. İngiltere karşısında ikinci yarıda ve uzatmalarda gördüğüm Hırvatistan, her maçta bunu gösterebilmişse ve üçüncüye sıçrayamayacağını düşünürken, sıçradığını görmüşken de tabii ki emin konuşmak zor. Bir arada oynayan, çok iyi bir takım. Fransa'nın kolay kolay bu işin üstesinden gelebileceğini düşünmüyorum. Savunmada daha güçlü olan takım, daha başarılı olur. Çünkü ikisi de kontra atak futbolunu çok iyi oynuyor. Çok güzel bir maç olacağı inancındayım. Savunma ağırlıklı olmayacak, açıkları vermeyecek takım kazanacaktır. Ortada bir maç."



Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle (VAR) ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şenes Erzik, "VAR, Dünya Kupası'na renk kattı, değişiklik oldu. Alışması zor oluyor ama aslında 4 basit madde var. Seyirci veya futbolcunun müdahale hakkı yok. Video başında oturan hakemler, kararların doğrusunu bildiriyor. Hiç bu kadar çok uzatmaya ve penaltılara giden bir Dünya Kupası hatırlamıyorum." şeklinde görüş belirtti.



- "İlk defa statların her maçta dolduğunu görüyorum"



Organizasyon sürecinde Rusya'ya açılış maçının ardından ikinci kez geldiğini aktaran Şenes Erzik, 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili şöyle konuştu:



"Yarı finaller ve final için buraya geldim. Herkesin tahmini dışında çok güzel bir Dünya Kupası oluyor, olaysız geçiyor. 1982'de FIFA'da göreve başladım, İştirak ettiğim 10. dünya kupam. Bu kadar güvenlik ve disiplin içinde oynanan ilk kupam. Taraftar kimlik kartı olayı iyi düşünülmüş. Biletlerin önceden tamamen satılmasını temin etmiş ve statları dolduran bir kitleyi ilk defa görüyorum. İnşallah bu sistem devam eder."



Dünya Kupası'nda ön plana çıkan oyuncunun Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe olduğunu söyleyen Erzik, "Mbappe, 19 yaşında büyük bir yetenek. Onu yakalamak mümkün değil. Tabii ki pas eksiklikleri var. Bir de Nijerya'da Ahmed Musa vardı. O da büyük bir yetenek. Griezmann'ı falan zaten biliyoruz." ifadelerini kullandı.



- "10 yıldan kısa süreli bir yapılanma ile başarı gelmez"



Şenes Erzik, "Türk Milli Takımı'nı 2022 Dünya Kupası'nda görebilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"TFF'de göreve geldiğimde, Belçika ile aynı zamanda takım yenileme işini yaptık. Gençler Avrupa şampiyonaları, üç defa final, ikisinde şampiyonluk, sonrasında Akdeniz Oyunları ve altın madalyalar. Sonuncusu da 2002'de o takım dünya üçüncüsü oldu. Bizde şu an genç bir takım var, daha yeni başlıyoruz. O takım aşağıdan geleceklerle başarılı olmalı. Bu 4 sene içinde olmaz, benim saydığım olay 9-10 yılda gerçekleşti. Güney Kore, Japonya'da o dönemi tamamladık. 10 yıldan kısa süreli bir yapılanma ile başarı gelmez."



Şenes Erzik, eski UEFA Başkanı Michel Platini ile yaşadığı ilginç bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:



"Fransa'nın ev sahipliğindeki 1998 Dünya Kupası'nda Platini eş başkandı. Johansson gidemedi, turnuvadan 1 yıl önce statları denetlemeye onun yerine ben gittim. Platini ile alanda karşılaştık. Yemek teklifinde bulununca, 'Şampiyonlar Ligi maçını seyredeceğim.' dedim. Sonra bir daha aradı, lokantaya gittik. O başka birini bekliyormuş herhalde, 'Sen gerçekten Türk müsün?' dedi. Türk insanı tarifinden, Türkiye hakkında hiçbir bilgisi olmadığını anladım. Orta Doğu'yu düşünüyor. 'O zaman seni davet edelim, gel.' dedim. Antalya'da bir seminere davet ettik, eşiyle geldi. Gelişi başka oldu, gidişi başka oldu. Ondan sonra Türkiye'ye çok geldi, Türkiye'den ayrılamadı."