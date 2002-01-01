İki dev daha Marsilya'da

DreamHack Masters: Marsilya'ya iki aydan az bir süre kaldı. Zaman daralırken davet alan takımlar da birer birer açıklanıyor. Astralis ve G2 Esports'un ardından iki takımın daha Marsilya'da olacağı açıklandı: SK Gaming ve mousesports.



18-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan 250.000$ ödüllü turnuvaya SK Gaming hedefledikleri derecelerden uzak bir şekilde gidecek gibi. ELEAGUE Major: Boston, cs_summit2 ve StarLadder i-League'in hiçbirinde beklenilen sonuca ulaşamayan Brezilyalılar şu sıralar IEM Katowice'de yarışıyor. Polonya'da gelebilecek kötü bir sonuç SK için Marsilya'nın kötü gidişata dur demek için son şanslarından biri olabilir.



Öte yandan mousesports DreamHack Masters: Marsilya'ya güzel formunu devam ettirmek için gidecek. 2017'yi ESG Mykonos zaferinin ardından ECS Sezon 4 ikinciliğiyle sonuçlandıran Chris "chrisJ" de Jong'un takımı geçtiğimiz hafta StarLadder i-League'de büyük bir süprize imza atarak şampiyon olmuştu. Elit seviyede yerini sağlamlaştırmak için Marsilya, mousesports için büyük bir fırsat olacak.





