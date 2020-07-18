İki büyük Silviu Lung için karşı karşıya

Beşiktaş ve Galatasaray yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdürüyor. İki kulübünde hedefi nde Kayserispor forması altında son dönemde harika maçlar çıkaran Silviu Lung bulunuyor.



31 yaşındaki başarılı eldivenin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş ve Galatasaray Rumen file bekçisinin menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Tüm konsantresini Kayserispor'a veren tecrübeli isim kararını sezonun bitmesiyle birlikte verecek.



Özellikle 30. haftadaki Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken1.89 boyundaki Lung, Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi durumunda. Tecrübeli fi le bekçisinin çok sayıda talibi bulunuyor.



