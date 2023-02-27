İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından lige Konyaspor maçıyla dönüş yaptı.



Sarı-lacivertliler erteleme maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Arda Güler, son 22 dakikada girdiği Konyaspor maçında hücumda etkili oyunu ile yine göz doldurdu. Fenerbahçe'nin genç yıldızını, Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından izliyor.



Borussia Dortmund ve Arsenal'in Arda için sezon sonunda resmi teklif yapabilecekleri belirtiliyor.



Genç yıldız adayı, geçtiğimiz gün 18 yaşına girmişti.



