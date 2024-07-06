IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı

Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
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06 Temmuz 2024 15:38
Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan katıldı.

Şampiyonanın açılış müsabakasında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Maç, Hollanda'nın 31-7 üstünlüğüyle sona erdi.

Gün boyu müsabakaların süreceği organizasyon, 13 Temmuz'da sona erecek.

 
 
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