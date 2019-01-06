FENERBAHÇE, 7 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin de istediği yazılan Danimarkalı 22 yaşındaki hücum oyuncusu Robert Skov ile Ajax'ın da ilgilendiği öne sürüldü.Hollanda'dan Voetbal International'in haberine göre; Hakim Ziyech için transfer teklifleri alan Ajax'ın, bu oyuncu için belirlediği teklifi alması durumunda satışı yapacağı kaydedildi. Bunun için Robert Skov'un takip altında olduğu ve Kopenhag ile temasa geçileceği ifade edildi.Danimarka'nın en yetenekli genç futbolcularından biri olduğu belirtilen 22 yaşındaki Robert Skov için PSV ve Feyenoord'un da takipte olduğu bilgisi verildi.Sağ açıkta görev alan Robert Skov, Ocak 2018'de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Kopenhag'da bu sezon 20 maçta 18 gol atıp 4 asist yaptı.Fenerbahçe, Danimarkalı sol açık için 7 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkartmış durumda. Skov'un kalitesi, skora katkısı ilerde çok daha yüksek bir fiyata satılabilir olması onu cazip kılıyor. Robert Skov için Kopenhag kulübü ile pazarlıklar hafta sonunda devam ettiği öğrenildi. Skov için birkaç gün içinde sonuç alınabileceği Comolli'nin neredeyse tüm mesaisini bu oyuncuya ayırdığı öğrenildi.