İhtiyar kurtlar sahnesi; Süper Lig

Süper Lig'de 2019- 2020 sezonu geride kaldı. Sezonun en dikkat çeken noktalarından biri ise 33 yaş ve üstü futbolcuların performansı oldu. 34 haftalık süreçte Alanyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Cisse son haftaya kadar gol krallığı yarışında iddiasını sürdürürken resmi maçlarda 26 gol attı ve 2 asist yaptı.



Antalyaspor ve Malatyaspor formalarını giyen 33'lük Jahovic 20 gol, 1 asist; 35 yaşındaki Demba Ba Başakşehir ile 15 gol, 4 asist, G.Birliği'nden Stancu (33 yaş) ise 14 gol, 5 asistle takımlarına katkı sağladı. Lille ile anlaşma sağlayan 35 yaşındaki Burak Yılmaz 14 gol, 7 asistlik performans ortaya koyarken, 34 yaşındaki Yatabare, Sivas ile 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



ŞUT ATMADA CISSE PAS VERMEDE ATIBA

İhtiyar kurtlar şut, pas, rakipten top kapma, hava topu kazanma gibi değerlerde de dikkat çekti. 35'lik Cisse 3.3'lük maç başına şut karnesiyle 1 numara oldu. 37'lik Atiba 6 gol, 5 asistin yanında yüzde 91,6'lık pas başarı yüzdesiyle öne çıkarken, Alanyaspor'un 33 yaşındaki sağ beki Baiano ise 2.4 olan maç başına rakipten top kapma karnesiyle iki numaraya yerleşti. Göztepeli Jerome (33) ise 4.6 olan hava topu kazanma istatistiği ile sadece Vedat Muriqi'in (4.9) gerisinde kaldı.



