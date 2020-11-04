İhsan Gündüz Derelioğlu: "İnancımızı göstereceğiz!"

Newton'dan sonra Trabzonspor'u çalıştırma görevi verilen İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolcularına, "Birlikte toparlayacağız. O inancımızı göstereceğiz" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
İhsan Gündüz Derelioğlu: 'İnancımızı göstereceğiz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2020 14:34
Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Üst üste üç maç kaybeden Fırtına'da teknik direktör Newton ile yolların ayrılmasından sonra takımı çalıştırma görevi verilen Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolcuları moral ve motivasyon olarak toparlamaya çalışıyor.

Oyuncularla görüşmeler yapan Derelioğlu, "Bu süreçte birlikte toparlanacağız, birlikte atlatacağız. O inancımızı sahada göstereceğiz. Taraftarların, camianın size olan inancı yüksek. Ancak en önemlisi siz kendinize olan inancınızı gösterin" ifadelerini kullandı.

MORAL OPERASYONU

İhsan Derelioğlu, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le özel ilgileniyor. Kasımpaşa maçında penaltı çıkartıp, 8 kurtarışla devleşmesine rağmen kalesinde 4 gol gören Uğurcan ve son zamanlarda etkisiz kalan Ömür ile sık sık özel görüşen Derelioğlu, talebelerine terapi uyguluyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Karadeniz devi, Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordomavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için