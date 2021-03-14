İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Leicester City, ligin dibindeki Sheffield United ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.



Leicester City'ye galibiyeti getiren goller, 39, 69 ve 78'de Iheanacho, 64'te Perez ve 80. dakikada Ampadu'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.



Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Leicester City, puanını 56 yaptı ve üst sıralara tutunarak, Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir galibiyet daha aldı. Çok kötü geçen sezonda 23. yenilgisini alan Sheffield United ise 14 puanla ligin dibinde kaldı.



Premier Lig'de bir sonraki maçında Leicester City evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Sheffield United ise Leeds United deplasmanına gidecek.



