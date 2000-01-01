Iguodala'ya göre, Curry ve Butler'ın ortak noktası!

Miami Heat forveti Andre Iguodala, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Heat yıldızı Jimmy Butler'ın nasıl benzer olduklarından bahsetti.



NBA muhabirleriyle konuşan Iguodala, hem Curry'nin hem de Butler'ın "tüm özelliklerini maksimuma çıkardıklarını" söyledi. Iguodala, Curry ile Warriors'ta beraber üç şampiyonluk kazanmıştı ve şu anda Orlando'daki Walt Disney World'de oynanacak bubble maçlarına katılan 22 takım arasında yer alan Butler ile, Heat'te takım arkadaşı.



Iguodala, Curry ve Butler'ın liderlik tarzlarını şöyle açıkladı:



"Tüm özelliklerini en üst düzeye çıkaran, kendilerinin en iyi versiyonu olan iki kişiden bahsediyoruz. Her ikisi de göz ardı edilmişti. Her ikisinin de bu ligde süperstar olması öngörülmemişti, ancak ne kadar ilerlediklerine bir bakın."



Birçok kişi, Curry ve Butler'ın NBA'de süperstar olacağını düşünmemişti. Özellikle 2011 Draftı'nda 30. sıradan seçilen ve Chicago Bulls ile NBA'deki ilk iki yılında tek haneli sayı ortalaması yakalayan Butler için, böyle bir düşünce söz konusu olmamıştı. Curry'nin ise 2009 Draftı'nda seçildiği dönemde fiziksel olarak lig bazında yetersiz olduğu öngörülmüştü.



