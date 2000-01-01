Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Iguodala'ya göre, Curry ve Butler'ın ortak noktası!

Miami Heat forveti Andre Iguodala, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Heat yıldızı Jimmy Butler'ın nasıl benzer olduklarından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Andre Iguodala, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Heat yıldızı Jimmy Butler'ın nasıl benzer olduklarından bahsetti.

NBA muhabirleriyle konuşan Iguodala, hem Curry'nin hem de Butler'ın "tüm özelliklerini maksimuma çıkardıklarını" söyledi. Iguodala, Curry ile Warriors'ta beraber üç şampiyonluk kazanmıştı ve şu anda Orlando'daki Walt Disney World'de oynanacak bubble maçlarına katılan 22 takım arasında yer alan Butler ile, Heat'te takım arkadaşı.

Iguodala, Curry ve Butler'ın liderlik tarzlarını şöyle açıkladı:

"Tüm özelliklerini en üst düzeye çıkaran, kendilerinin en iyi versiyonu olan iki kişiden bahsediyoruz. Her ikisi de göz ardı edilmişti. Her ikisinin de bu ligde süperstar olması öngörülmemişti, ancak ne kadar ilerlediklerine bir bakın."

Birçok kişi, Curry ve Butler'ın NBA'de süperstar olacağını düşünmemişti. Özellikle 2011 Draftı'nda 30. sıradan seçilen ve Chicago Bulls ile NBA'deki ilk iki yılında tek haneli sayı ortalaması yakalayan Butler için, böyle bir düşünce söz konusu olmamıştı. Curry'nin ise 2009 Draftı'nda seçildiği dönemde fiziksel olarak lig bazında yetersiz olduğu öngörülmüştü.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal