Miami Heat'in veteran oyuncusu Andre Iguodala, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Kevin Durant'i, şimdiden NBA'in 2020-21 normal sezon MVP'si ödülüne layık gördü.



Iguodala, bir başka eski Warriors takım arkadaşı Stephen Curry'nin de dahil olduğu golf etkinliği "The Match: Champions for Change" de yorumcu olarak görev yaptı.



Iguodala, Curry'nin büyük bir yıl geçirmeye hazır olduğunu düşünürken, Durant'in Brooklyn Nets için oynadığı ilk yıl boyunca büyük bir etkisi olacağına inandığını belirtti:



"İki adam da gelecek yıl harika olacaklar. KD'yi izlemeyi dört gözle bekliyorum. Sezon öncesi MVP seçimim kendisi."



Durant, 2019 Final serisinde aşil tendonundan sakatlandıktan sonra 2019-20 sezonunu tamamen kaçırmıştı.



Ancak, bu sakatlıktan önce Durant, 10 kez All-Star takımına seçilmiş ve 2013-14 normal sezon MVP ödülünü kazanmanın yanı sıra, bir çift NBA şampiyonluk yüzüğü de kazanarak muhteşem bir kariyer oluşturmuştu.



