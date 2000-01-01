Iguodala, WNBA yıldızı Powers'dan tepki gördü!

Miami Heat veteranı Andre Iguodala ve WNBA takımı Washington Mystics'ın yıldızı Aerial Powers, Twitter'da cinsiyetçilik üzerinden bir tartışmaya girdiler.



Mystics ekibinin Connecticut Sun'ı mağlup ettiği karşılaşma sonrası, Iguodala, Twitter üzerinden Powers'a bir iltifatta bulundu.



Ancak, Iguodala, 26 yaşındaki yıldıza ettiği iltifatta ismiyle değil, forma numarasıyla hitap ettiğinde, Powers'ın tepkisiyle karşılaştı.



Sırayla atılan tweet'ler şu şekildeydi:



Iguodala: "Mystics'teki 23 numara güzel oynuyor!"



Powers: "Ya ismime saygı göster ya da bu tweet'i kendine sakla!!"



Iguodala: "Edep kalmamış..."



KIZININ 'LEZBİYEN OLMASINDAN' KORKUYOR



Powers sonrasında, her gün "saygısızlık" ile uğraştığını beyan ederek, Iguodala'nın internetten ismine bakmak için zaman ayırabileceğini belirtti. Ayrıca ilk attığı tweet'e açıklık getiren Powers, Iguodala'nın altı yaşındaki kızının lezbiyen olmasından korktuğu için basketbol oynamasını istemediğini belirttiği, 2016 yılından bir TMZ haberinin görüntüsünü paylaştı:



Powers: "Her gün saygısızlığa maruz kalıyoruz, yani senin gibi birisinin tweet attığı aynı cihazdan beni aratıp, ismime bakmamış olması kabul edilemez bir şey. Hatırlatayım, spiker de adımı söylemişti. Bir erkek olsaydım, sence bu durum aynı olur muydu? Şu attığım resme bak. Ben bunu unutmadım. Söylediğimin arkasındayım!"



36 yaşındaki Iguodala, Şubat ayında Memphis Grizzlies'den takas edildiği Heat ekibinde, ilk sezonunda yer alıyor. Powers ise beşinci WNBA sezonunda ve Mystics'in geçtiğimiz yıl şampiyonluk için Sun'ı yenmesine yardımcı olmuştu.



